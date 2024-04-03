總統感謝岸田送暖 看到日人加油再次感受台日友好

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海發生規模7.2地震，日相岸田文雄透過社群平台X送暖，日本網友也留言為台灣加油。總統蔡英文隨即在X貼文感謝岸田，也提到看到日本人為台灣加油，再次感受到台日友好。

花蓮東部外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。截至下午2時止，全國災損傷亡共4死、711傷、77受困，災情累計達1103件。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

蔡總統今天以日文在X發文回覆岸田說：「感謝來自岸田首相的慰問之言，也感謝為身處台灣的我們送暖。」

蔡總統說：「我本人看到日本各界人士在社群平台上留下為台灣加油的訊息，再次感受到台灣與日本的友好。」

總統說，台灣政府已採取各項救災對策並展開救援行動，感謝大家的關心。

岸田今天透過X發布日文及中文的雙語貼文，中文全文如下：

「致 台灣朋友們

今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。

2011年東日本大地震發生時來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖。台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。

日本國內閣總理大臣 岸田文雄」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130403