台灣近25年最大規模地震 英國外委會主席推文慰問

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）花蓮今天發生規模7.2地震，是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模，英國國會下議院外交事務委員會主席克恩斯透過社群媒體X貼文，向台灣民眾及總統蔡英文致意慰問。

克恩斯（Alicia Kearns）表示，她掛念台灣，並希望每一名受困民眾都能平安獲救，祝福台灣能在和平中重建。

值此艱難時刻，克恩斯寫道，她希望在日本與菲律賓的友人也能平安。

克恩斯在英國政壇「友台」立場鮮明，曾於2022年11月率團訪問台灣。

台灣發生近25年來最大規模地震今天受到多家英國媒體關注，相關快訊可見於各大媒體頭版，包括英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）、泰晤士報（The Times）、衛報（The Guardian）等。（編輯：張芷瑄）1130403