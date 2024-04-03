花蓮規模7.2地震 賴副總統感謝日相岸田慰問

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海今早發生規模7.2強震，日相岸田文雄透過社群媒體X平台送暖，日本網友也留言為台灣加油。副總統賴清德今天於X平台以日文感謝岸田第一時間的慰問。

花蓮東部近海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。根據統計，全國災損傷亡已有7死、711傷。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

賴副總統指出：「尊敬的岸田首相，有關台灣發生的地震，很感謝這麼快就收到慰問之言，首相的慰問溫暖了我們的心，也象徵了台灣與日本間的強烈羈絆。」

副總統還說：「未來也讓我們相互幫助，攜手共同跨越難關。」

岸田今天透過X平台發布日文及中文的雙語貼文，中文全文如下：

「致 台灣朋友們

今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。

2011年東日本大地震發生時來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖。台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。

日本國內閣總理大臣 岸田文雄」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130403