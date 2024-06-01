凌晨及上午2震無相關 規模5.5為403花蓮地震餘震

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天凌晨及上午，花蓮及東部海域分別發生芮氏規模5.5及4.9的淺層地震，深度都只有10多公里。中央氣象署地震測報中心說，2起地震無關，只有規模5.5的地震是403花蓮強震的餘震。

地震測報中心上午說明，今天凌晨1時10分，發生在花蓮秀林鄉、深度13.1公里的規模5.5地震，屬於403花蓮規模7.2強震後的餘震系列；上午8時32分，發生東部海域、深度18.8公里的規模4.9地震，是屬於和平海盆的另一起獨立的地震，非403地震的餘震。

地震測報中心統計，403花蓮強震後，到今天上午9時，餘震總數達1493個，其中顯著有感餘震共379個，規模6（含）以上但小於規模7的有6個，規模5（含）以上但小於規模6的有80個。

地震測報中心說，未來1到2個月仍可能有規模5以上餘震，但民眾不必過度驚慌，從403地震的餘震序列來看，餘震未變得頻繁，而是緩慢下降。（編輯：陳政偉）1130601