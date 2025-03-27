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費柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

2025/3/27 07:06（3/27 07:33 更新）
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目前效力美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊的費柴德，是台美混血兒。（圖取自instagram.com/stu_fairchild4）
目前效力美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊的費柴德，是台美混血兒。（圖取自instagram.com/stu_fairchild4）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國職棒辛辛那提紅人隊今天宣布，台美混血外野手費柴德遭指定讓渡（DFA），移出40人名單。

費柴德（Stuart Fairchild）今年29歲，出身西雅圖，母親來自台灣。他擁有4年大聯盟經驗，今年春訓他向中央社表示，明年世界棒球經典賽（WBC）有意代表台灣出賽。

明年代表台灣之前，費柴德眼前面臨挑戰，必須為今年球季在大聯盟舞台爭取一席之地。他今天遭紅人隊指定讓渡，移出40人名單，意味著未來7天他面臨轉隊、交易或是下放小聯盟。

大聯盟27日開幕賽，紅人隊今天進行季前陣容調整，將2名外野手鄧恩（Blake Dunn）、赫特比斯（Jacob Hurtubise）納入開季名單，原本可望在大聯盟開季的費柴德遭指定讓渡。

費柴德前年下放小聯盟的選擇權已經用完，去年球隊傷兵多，他整季待在大聯盟。今年春訓，在外野手海斯（Austin Hays）、史迪爾（Spencer Steer）傳出傷情之下，費柴德原本受到看好開季待在大聯盟。

但紅人隊最終選擇讓鄧恩、赫特比斯這2名菜鳥在大聯盟開季，把春訓打擊狀況不佳的費柴德指定讓渡。

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費柴德擁有頂尖速度和守備能力，具備大聯盟球隊第4號外野手的能力，加上他大聯盟年資不多、薪資較低，進入指定讓渡名單之後，接下來就看是否有大聯盟球隊願意延攬，對於需要外野深度的球隊是一個經濟實惠的選擇。

費柴德是右打者，去年對左投手的打擊成績明顯優於打右投。他今年春訓熱身賽21場，打擊成績不理想，38個打數有5支安打，打擊率1成32，另有2次盜壘、2分打點。（編輯：唐佩君）1140327

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