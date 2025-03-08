加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB球星費柴德願為台灣打經典賽 稱台灣隊「我們」去年見過曾豪駒
首頁 / 運動

MLB球星費柴德談外野守備美技：拚命就是我的球風

2025/3/8 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰鳳凰城7日專電）台美混血球星費柴德以拚勁著稱，經常飛身撞牆沒收全壘打。他向中央社表示，這是他從小到大打球的態度，為了接到球，願意拿命去拚。

費柴德（Stuart Fairchild）今年28歲，在辛辛那提紅人隊擔任外野手，腳程飛快、守備有如拚命三郎，經常上演驚人美技，敬業態度受到球迷喜愛。現在正值大聯盟春訓，費柴德今天在訓練基地的球員休息室受訪。

棒球俗語用「搶劫」（rob）形容野手技術高超，空中攔截全壘打或安打，把原本要越牆、落地的球接殺出局。有意在2026年經典賽效力台灣隊的費柴德，就是美國職棒大聯盟有名的全壘打大盜之一。

去年5月紅人隊作客聖地牙哥，教士當家球星馬查多（Manny Machado）一記中外野又高又遠的飛球，就是被費柴德跳在空中、撞到牆上之後，憑空沒收了這支眼看就要飛過大牆的全壘打。

大聯盟官網在社群上用「超狂接殺」分享這段美技，甚至形容這個接殺是「年度最佳全壘打攔截」。

費柴德說：「我從小到大都是這樣打球，我總是用盡全力比賽，從我很年輕的時候，就被灌輸這樣的觀念。這很大程度上，造就了我對自己球風的看法，在球場上每一球、每一次守備機會，我都投入百分之百的力氣。」

費柴德說：「有時候，我為了接到一顆球，我會拚上自己的身體，這就是我打球的態度。」

各種高難度守備動作已經成了他的註冊商標，他分享每次接球的時候，當下根本無法思考，只能用盡全力去追，通常是事後回去看重播，自己才驚覺「哇，我真的接得很漂亮。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

守備經常上演超水準演出，費柴德今年春訓重點放在打擊。他去年因為左手拇指扭傷動手術，提前結束賽季，經過復健之後現在狀況已經百分之百恢復。

費柴德面對左投手的打擊成績，明顯優於面對右投手，他希望在春訓期間，加強對右投的攻擊，以爭取更多上場的機會。（編輯：陳慧萍）1140308

#大聯盟
#台灣
#台灣隊
#辛辛那提紅人隊
#馬查多
#美國職棒大聯盟
費柴德
MLB球星費柴德有意代表台灣 中職：決定權在總教練MLB球星費柴德想多認識台灣文化：明年經典賽是好機會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：