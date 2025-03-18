MLB東京開幕戰 粉絲冒雨排隊搶大谷翔平周邊商品

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（中央社東京18日綜合外電報導）美國職棒MLB東京海外開幕戰今天將登場，洛杉磯道奇與芝加哥小熊陣中均有日籍球員，尤其道奇球星大谷翔平更是外界焦點，球迷為了他的紀念商品排起長隊，即使在雨中也是如此。

美聯社報導，道奇與大谷翔平在上個休賽季簽訂史無前例的10年7億美元合約，希望能引起太平洋彼岸球迷的興趣以及隨之而來的金錢收益。

這項投資似乎正起作用，道奇與小熊今明兩天將在東京巨蛋展開今年的例行賽，大谷翔平是一大亮點。大谷的貢獻不僅在場上，他的名字也成為東京巨蛋內一家大型紀念品店的活招牌。

美國職棒大聯盟MLB稱這是「歷來最大的特別活動商店」。

球迷伊澤（Lillian Izawa）說：「是不是很瘋狂嗎？」她擠在顧客與紀念品貨架之間緩緩前行，這些紀念品多數都印有大谷翔平的名字、肖像或他的17號背號。

她和其他數千名顧客一樣排了1小時才擠進店內，她選了好天氣入場，但即使東京16日下雨，排隊人潮似乎有增無減。

這間紀念品店可說是「商品博物館」，主題是大谷翔平與他的兩名日本隊友山本由伸與佐佐木朗希以及道奇隊。店內為小熊球迷設立一個小區出售大部分常見商品，像是帽子、球衣、T恤和大聯盟的小飾品。

來自檀香山市（Honolulu）的日裔美國人、夏威夷航空公司空服員伊澤說：「日本人會購買任何限量版與搶手的東西，然後再拿去轉賣。」

身著藍色球衣的小熊隊球迷安布雷特（Jason Umbreit）在店內買得不多，他很高興找到販售小熊商品的角落。

他表示：「我知道這裡會很擠，這是我見過最大的紀念品店。」

安布雷特也是世界上最幸運的棒球迷之一，他說他只花60美元（約新台幣2000元）就買到道奇與小熊的比賽門票。

安布雷特說：「票一開賣我就買了，我很幸運。」

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過去2年半，日圓兌美元匯率大幅下跌，這代表日本人前往美國的費用變得很高。反之，持有美元的遊客會覺得在日本消費比較便宜。

這間紀念品店為許多日本球迷提供入手大谷與山本周邊商品的大好機會。大多數人表示，價格雖然昂貴，但可能要比在美國買便宜。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140318