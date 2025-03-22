大谷翔平魅力發威 東京系列賽創收視和銷售紀錄

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天表示，日本球星大谷翔平領軍的世界大賽冠軍洛杉磯道奇，本週與芝加哥小熊在東京進行的海外開幕系列賽，是聯盟史上規模最大的獨立國際賽事。

路透社報導，大聯盟表示，本賽季開幕系列賽創下大聯盟收視率、商品銷售和參與人數等多項紀錄。系列賽不但標榜有現任國家聯盟最有價值球員（MVP）大谷翔平出賽，還有兩隊其他4名在日本出生的球員。

大聯盟指出，東京開幕系列賽第一場在所有平台平均吸引超過2500萬名收視觀眾，成為日本有史以來觀看人數最多的大聯盟比賽。此一總數超過2024年首爾系列賽創下的1870萬人紀錄。

大聯盟也表示，兩場東京系列賽平均有超過2400萬人收看，比2024年首爾系列賽多出近700萬人，成為日本有史以來最多人收看的大聯盟系列賽。

東京系列賽也創下大聯盟國際賽事史上商品銷售額的最高紀錄，比2024年倫敦系列賽創下的紀錄增加了320%。

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大谷翔平的道奇球衣與東京系列賽徽章是東京巨蛋大聯盟官方商店中最受歡迎的品項。

大聯盟也表示，免費的東京系列賽球迷嘉年華在12天裡吸引超過45萬人參加，成為史上參與人數最多的大聯盟球迷嘉年華。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140322