加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／日本最大實彈演習！中國航艦首度現身南鳥島
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA傳奇教頭尼爾森獲終身成就獎 批獨行俠交易唐西奇

2025/6/9 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧克拉荷馬市8日綜合外電報導）NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）今晚獲頒終身成就獎，隨後痛批他執教過的獨行俠交易掉當家球星唐西奇（Luka Doncic）。

路透社報導，尼爾森曾於1962至1976年在美國職籃NBA打球，共打了14個球季，之後擔任總教練31個球季，率隊在例行賽拿下1335場勝利，例行賽總勝場數排名聯盟第二。

尼爾森生涯率隊18度闖進季後賽，之後於2010年退休。他一度是NBA教頭例行賽總勝場數紀錄保持人，直到2022年才被前馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）超越。

現年85歲的尼爾森因為上述成就，今晚在奧克拉荷馬市（Oklahoma City）獲頒戴利終身成就獎（Chuck Daly Lifetime Achievement Award）。

他於1976年開始執教，以打小球的快節奏跑轟戰術（Run and gun）著稱，並且發明了控球前鋒（Point forward）的概念。

尼爾森快節奏進攻風格的最精采表現，可能是在執教金州勇士的Run TMC時期，當時陣中有哈達威（Tim Hardaway）、李奇蒙（Mitch Richmond）及穆林（Chris Mullin）跑轟三人組，TMC為三人名字的首個字母。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

之後，尼爾森於1997至2005年期間在達拉斯獨行俠（前稱達拉斯小牛）擔任主帥及總管，後來又在勇士執教4個球季。

尼爾森今天在獲頒終身成就獎的記者會上，穿著獨行俠前當家球星唐西奇（Luka Doncic）代言的喬丹鞋鞋款。他表示：「我穿上它們以抗議達拉斯的交易。達拉斯球團交易他是天大的錯誤，我想讓每個人都知道這一點。」（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140609

尼爾森
NBA馬刺總教練帕波維奇轉任籃球營運總裁 聲明對球員球迷永懷感激
唐西奇
NBA唐西奇轟38分無用 湖人惜敗灰狼陷淘汰邊緣NBA唐西奇抱病出賽 詹姆斯轟38分湖人仍負灰狼
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA總冠軍G2 亞歷山大飆34分領軍雷霆扳平溜馬
37
更多編輯台推薦新聞：