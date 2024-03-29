俄稱音樂廳槍擊涉及烏克蘭民族主義者 美斥無稽

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（中央社莫斯科/華盛頓28日綜合外電報導）俄羅斯調查員今天說，已發現證據顯示，上週在莫斯科近郊音樂廳殺害逾140人的槍手與「烏克蘭民族主義者」有關。美國立即駁斥這種說法，稱這是一種毫無根據的宣傳。

俄羅斯從案發後一開始就表示，俄國認為烏克蘭與這次襲擊有關；但基輔當局予以否認，激進組織「伊斯蘭國」（IS）也聲稱這次攻擊是他們所為。

這起本月22日發生在「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳的攻擊案造成至少143人喪命。

路透社報導，俄羅斯調查委員會在聲明中首次表示，已發現與烏克蘭有關的證據。雖然委員會描述了所謂證據的性質，但並未公布。

俄國調查委員會聲明稱：「透過與被拘留恐怖分子合作，研究從他們身上扣押的技術設備，並分析金融交易相關資訊，取得他們與烏克蘭民族主義者有關聯的證據。」

調查委員會聲稱，「已確認的資料」顯示，攻擊者從烏克蘭方面收到大量現金和加密貨幣；此外，另一名涉入「恐怖分子融資計畫」的嫌犯已被拘留。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，俄羅斯的指控是「無稽之談、宣傳手法」，伊斯蘭國才應為此次攻擊負起全部責任。

柯比說：「事實上，美國試圖幫忙阻止這次恐攻，克里姆林宮也知道這一點。」

美國本月初曾公開警告，美方掌握的情報顯示「極端分子」計劃即將在莫斯科發動攻擊。柯比說，美方也曾於本月7日上午11時15分向俄羅斯安全部門發出書面警告。

在音樂廳遇襲前3天，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將西方國家有關極端分子可能襲擊的警告斥為「勒索」。

美國官員說，他們認為「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan）網絡的阿富汗分支應為這起槍擊案負責。

西方安全分析師說，這起攻擊案引發各界質疑俄國情報機構的資源配置和優先重點，這些機構一直高度關注烏克蘭戰爭及剷除國內反對派的必要性。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130329