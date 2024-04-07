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伊朗揚言回擊以色列大使館 以防長：已有應對準備

2024/4/7 21:15
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（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗將其駐敘利亞大使館館區遭到空襲、導致7名伊斯蘭革命衛隊成員身亡一事歸咎於以色列，伊朗最高領袖哈米尼的一名顧問今天警告，以色列在各國的大使館將「不再安全」。

法新社報導，伊朗學生通訊社（ISNA）引述哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高階顧問沙法維（Yahya Rahim Safavi）談話報導：「猶太政權（指以色列）的大使館將不再安全。」

伊朗在敘利亞首都大馬士革的大使館館區1日遭到空襲，造成7名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員喪命，其中包括兩名將軍。伊朗矢言就此事展開報復。

沙法維表示，與伊朗結盟的武裝團體已做好戰備，至於反擊「會以什麼方式出現，我們必須等著瞧」。他也指出：「對抗這個殘暴政權是合法且正當的權利。」

沙法維還提到，中東區域已有多地以色列大使館處於「關閉」狀態。

路透社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天強調，以國已準備好應對任何可能與敵國伊朗爆發的事態，高度戒備伊朗可能展開報復攻擊。

葛朗特與高階軍官召開「作戰情勢評估」會議後，他的辦公室發布了上述聲明。

葛朗特辦公室表示：「完成評估後，葛朗特部長強調，對於任何可能直面伊朗的事態，國防機構已做好應對準備。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130407

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