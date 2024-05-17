無視全球警告 以色列誓言加強拉法地面攻擊

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（中央社巴勒斯坦自治區拉法16日綜合外電報導）以色列今天誓言「加強」在拉法（Rafah）的地面攻擊，無視全球對數十萬巴勒斯坦平民在這個加薩南端城市躲避戰火命運的警告。

法新社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）指出，「更多部隊將進入」拉法地區，且「將會加強行動」。

葛朗特昨天視察部隊後表示：「已打擊數百個目標，我們的部隊正在這個地區進行調動。」

以色列最主要的盟友美國與其他大國請求以色列，不要對拉法的哈瑪斯（Hamas）發動全面地面攻勢。拉法是最後一個以色列地面部隊尚未進攻的加薩城市。

但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天堅稱，對拉法地面攻擊是摧毀哈瑪斯及避免去年10月7日引發戰爭的突襲再次發生的以軍任務「關鍵」部分。

許多逃離拉法的巴勒斯坦人已湧向馬瓦希（Al-Mawasi）沿海地區，以色列宣布此處為「人道主義區」。衛星影像也顯示，南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）附近出現一座巨大的新帳篷城。

美國一再敦促以色列採取更多行動保護平民，並為加薩制定戰後計畫，以避免陷入長期反叛亂行動的困境。

然而尼坦雅胡堅稱，在哈瑪斯被擊敗前，任何加薩戰後計畫都只是「空談」。

有跡象顯示，以色列戰時內閣內部歧異擴大，葛朗特要求尼坦雅胡「宣布以色列將不在加薩走廊建立文官治理體制」。

葛朗特說：「只有巴勒斯坦實體和國際行為者聯手控制加薩，建立哈瑪斯統治的替代方案，『哈瑪斯過後的日子』才能實現。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在巴林（Bahrain）舉行的阿拉伯聯盟（Arab League）高峰會指出，哈瑪斯「單方面決定」於去年10月7日發動突襲，「為以色列攻擊加薩走廊提供更多藉口和理由」。

哈瑪斯對阿巴斯的批評表達「遺憾」。

阿拉伯聯盟峰會後發聲明，要求「加薩立即且永久停火」。

這個擁有22個成員國的阿拉伯聯盟也呼籲聯合國，在兩國決議落實前，在被占領的巴勒斯坦自治區部署維和部隊。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130517