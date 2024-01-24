聯合國秘書長：以色列拒兩國方案讓人無法接受

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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，以色列拒絕與巴勒斯坦人達成兩國方案的想法讓人無法接受，還可能導致加薩戰爭拖長。

法新社報導，古特瑞斯在安理會講話中表示：「上週以色列政府最高層明確且一再拒絕兩國方案，讓人無法接受。」

古特瑞斯在會議上表示：「這種拒絕，以及對巴勒斯坦人民建國權利的剝奪，將讓已成全球和平與安全主要威脅的衝突無限期拖長。」

他補充說，這樣的結果「將加劇兩極化，並助長各地極端分子的氣焰」。

古特瑞斯呼籲普遍承認「巴勒斯坦人民建立自己完全獨立國家的權利」。

最近幾天，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因為拒絕巴勒斯坦建國的呼籲遭到全球譴責。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130124