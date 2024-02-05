菲律賓總統個人網站遭網攻 駭客IP位址來自中國

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（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓資通訊科技部一名官員今天表示，在中國運作的駭客試圖入侵總統小馬可仕及政府機關的網站與電郵系統，以及一個海洋安全促進機構網站，但並未得逞。

路透社報導，資通訊科技部（DICT）發言人巴瑞索（Renato Paraiso）告訴DWPM廣播電台說，DICT的電郵系統、全國海岸監視中心（National Coast Watch Center）官網，以及總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）個人網站，都是駭客在1月試圖駭入的目標，但最後以失敗收場。

巴瑞索說：「我們不會將這事件歸咎於任何國家。但透過追蹤駭客的IP位址，其精準指向中國。」他並指出，駭客經追蹤後被查出使用中國聯合通信公司的服務。中國聯通是中國國營企業之一。

他並說：「我們正請求中國政府協防進一步的攻擊。」

中國聯通和中國駐菲律賓大使館並未立即回覆路透社的置評請求。

駭客對菲律賓總統及政府網站發動網攻失敗，適逢菲國與中國的緊張關係升高之際，雙方的歧見主要源自南海主權之爭。

菲律賓正在制訂一項為期五年的資安戰略，旨在提升網路防護以打擊網攻和數位犯罪。菲國軍隊去年宣布將建立網戰司令部。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130205