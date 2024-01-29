菲律賓空投補給仁愛暗沙 否認與中國達成特殊安排

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（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓今天否認中國與馬尼拉達成「臨時性特殊安排」，允許菲國對擱淺於仁愛暗沙上的菲國軍艦人員進行補給。馬尼拉當局稱這種說法是「憑空想像」。

路透社報導，中國海警局27日表示，中國海警實時跟監掌握，依法、依規管控處置，對菲方補給必要生活物資做出臨時性特殊安排。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

菲律賓國家安全委員會（National Security Council）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）告訴菲律賓國營電視台PTV-4說：「這是中國海警憑空想像出來的，沒有事實根據。」

中國海警局表示，菲律賓21日向馬德雷山號空投補給。對此，馬拉雅未證實或否認，但表示提供部隊補給是菲國的權利。

馬拉雅說：「我們透過任何方式運補物資，無論是船舶或空投，都不需要得到任何人許可，包括中國海警。」

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菲律賓占領仁愛暗沙激怒中國，並成為兩國近期爭端的導火線。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）尋求與美國軍方建立更牢固的關係，這些爭端在小馬可仕的領導下加劇。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，與越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓的專屬經濟區重疊，每年行經該海域的船運貿易額超過3兆美元（約新台幣93兆元）。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1130129