與中國頻發爭端 菲律賓、越南強化南海安全合作

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（中央社河內30日綜合外電報導）在馬尼拉和北京當局因仁愛暗沙主權爭執不休之際，越南和菲律賓今天同意加強在南海的海岸巡防合作。

法新社報導，中國聲稱對南海這個戰略水道擁有幾乎所有主權，但菲律賓、越南和一些其他國家也主張對多個島嶼、島礁、礁石和沙洲擁有主權。

馬尼拉和北京當局間的緊張情勢最近因為兩國之間一系列的船隻衝突加劇，爭端焦點尤其圍繞在中國稱為仁愛礁的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天與越南簽署兩項協議，同意設立通訊熱線，並成立聯合海岸巡防委員會來討論共同議題。

小馬可仕辦公室發布聲明表示：「這份海事合作備忘錄的目的是加強雙方理解、互信和信心。」

本月稍早，在美國和菲律賓於南海進行軍事演習之際，中國也於南海進行聯合演習。

這些演習進行前，中國和菲律賓已經在該爭議性地區周邊陷入一個月的緊張對峙，兩國船隻曾發生碰撞，中國海警船向菲律賓船隻發射水砲。

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小馬可仕辦公室的聲明也提到，在小馬可仕兩天的訪問期間，越南也許下為期5年的貿易承諾，將向菲律賓提供多達200萬公噸的白米，以「在氣候變遷、大規模疫情和其他外部事件的影響下」確保糧食安全。

米是菲律賓的主食，但該國生產的稻米不足以自給，因此一直是世界上最大的稻米進口國之一。根據官方數據，越南稻米占菲國稻米進口量85%。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130130