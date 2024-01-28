菲律賓空投補給仁愛暗沙 中國海警局：惡意挑釁

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（中央社台北28日電）菲律賓透過小型飛機成功空投補給擱淺於仁愛暗沙軍艦「馬德雷山號」，中國海警局批評，對於「非法坐灘」軍艦空投補給即時跟監掌握，菲律賓罔顧事實、惡意炒作，這無助於緩和南海局勢。

中國海警局27日於官網刊發「中國海警局新聞發言人就菲律賓向非法坐灘軍艦空投補給發表談話」一文，內容作出上述表示。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓1架小型飛機21日向「非法坐灘」軍艦空投補給，中國海警即時跟監掌握，依法、依規管控處置，對於菲律賓補給必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

甘羽指出，菲律賓罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知，這無益於緩和南海緊張局勢，「我們正告菲方停止挑釁炒作，中國海警將加強仁愛礁及其鄰近海域維權執法，堅決捍衛國家主權和海洋權益」。

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星島日報27日報導指出，中國海警過往均成功攔截菲律賓對於馬德雷山號（BRP Sierra Madre）海上補給，菲律賓這次改以海上巡邏機空投，成功地對於艦上人員進行補給。

菲律賓於1999年刻意地將二戰時期登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，派兵駐守以主張實際控制，菲律賓軍方必須定期前往提供艦上人員補給，該區域也成為菲律賓與中國等國家在南沙群島主權爭議最前線。（編輯：李雅雯/周慧盈）1130128