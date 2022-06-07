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反送中餘波 港警設立反恐舉報熱線

2022/6/7 13:39
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（中央社記者張謙香港7日電）「反送中」運動雖然已經結束，香港警方今天宣布設立「反恐舉報熱線」，並將提供賞金，以鼓勵市民提供涉恐、涉暴線索。

據公布，「反恐舉報熱線」是要取代針對「反送中」暴力活動而成立的「反暴力報料熱線」，明天起生效。

警方表示，2019年「黑暴」期間，暴力示威活動不斷升級，警方連番偵破多宗涉及槍械和爆炸品的圖謀，因應當時社會情況，警方推出了「反暴力報料熱線」，供市民提供反暴力情報。

警方指出，香港國安法生效後，本地整體治安大致恢復穩定，但本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，去年7月，警方就偵破一個本土激進組織，其成員企圖利用爆炸品襲擊重要公共設施，並租用賓館作為「炸彈製造實驗室」。

今年5月，警方也偵破兩宗案件並拘捕多人，他們企圖製造大殺傷力武器及策畫暴力襲擊，行動中檢獲不同武器和大批疑似製造爆炸品的工具及原材料。

警方表示，這些例子都顯示本土極端分子仍然潛伏在社區內，對香港社會治安構成潛在威脅。

有鑑於此，警方將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，由跨部門反恐專責組負責管理。

據公布，為鼓勵市民舉報，警方計劃發放賞金給提供可靠涉恐消息的市民；不論經任何途徑舉報，若提供的消息有助警方偵查涉恐罪案，在案件完成檢控後，警方會評核和確定賞金金額。（編輯：周慧盈）1110607

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