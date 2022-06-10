特斯拉上海第2季產量大跌 叫停3場線上招聘活動

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（中央社台北10日電）外媒報導，受上海封城及防疫限制打擊，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上海超級工廠第2季產量大跌逾1/3，跌幅較執行長馬斯克預測還要大；而特斯拉上海也叫停本月3場線上招聘活動。

馬斯克（Elon Musk）此前表示，他對經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%。

路透社10日報導，特斯拉取消了本月的3場線上招聘活動，分別是16日、23日及30日，是招聘有關銷售、研發及供應鏈相關職位。

特斯拉仍然接受應徵者申請在社交媒體刊登的超過1000個職位，如工程師及工廠主管等。

報導指出，特斯拉上海超級工廠今年第2季的產量，較第1季下跌超過1/3。

路透引述特斯拉的內部文件指出，特斯拉上海原計劃在6月生產超過7.1萬輛電動車，連同此前公布於4月及5月生產超過4.4萬輛，即第2季會生產超過11.5萬輛。而今年第1季，特斯拉上海生產了約17.8萬輛電動車。

對此，特斯拉未回覆路透的查詢。

馬斯克4月曾向分析師表示，預計上海廠第2季產量會與第1季相若，甚至有可能稍微上升。

報導表示，馬斯克最近警示有經濟衰退的風險，他曾向全公司表示，上海防控措施帶來很大挑戰，上海廠房正在全面恢復生產。

鳳凰網也報導，根據特斯拉中國微信公眾號通報，本月3場線上招聘活動取消，但未說明原因。原定於9日舉行的智能製造崗位的活動通知目前無法看到，也不清楚是否已按計劃進行。

報導引述一名接近特斯拉中國的相關人士表示，目前沒有聽說裁員消息，此前不久還在大規模招聘人才，「特斯拉中國這邊招聘非常嚴格，還是很缺人才。」

此前陸媒報導，6月每逢週四晚上7時，特斯拉中國都安排直播招聘會活動，有超過230個空缺。

特斯拉上海研發創新中心5月發布了100多個職務招聘的訊息，涉及車輛軟體、硬體設計工程等5個領域。其中，車輛軟體和硬體設計工程職缺數量占一半。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110610