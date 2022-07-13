江蘇官員認證 中國各鄉鎮陷入以債養債惡性循環

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（中央社台北13日電）江蘇鹽城市審計局官網6日刊載大豐區審計局官員王志建與湯海燕發表的專文，披露當前中國基層的各鄉鎮陷入以債養債困境，並說甚至有些鄉鎮每年財政收入，還不足以彌補債務利息支出。

王志建與湯海燕發表的「防範化解鄉鎮債務風險的對策和建議」專文指出，鄉鎮政府舉債隨意，雖了解自身財力不足、明顯缺乏償債能力但依舊舉債，更擴大了債務規模，增加償債壓力。

又因鄉鎮政府償還能力不足，大多只能藉由違規融資借新還舊，本金加利息滾雪球式不斷增長，導致鄉鎮債務不斷膨脹，近年來更呈現井噴式驟增。

尤其近年來鄉鎮政府為推動投資和完善基礎設施建設，相繼成立融資平台籌措財源，但這個平台發展定位不明確、盈利能力弱，反而導致鄉鎮政府陷入更嚴重的虧損，於是只能藉由以債養債度日。

王志建與湯海燕於文章中另列舉6項導致鄉鎮債務陷入沉痾的原因，包括鎮域經濟發展不快，財力只能保證正常運轉，但近來政策性增資和民生投入增多，某種程度加劇債務增長。

稅費改革後財權層層上收、事權卻層層下放，鄉鎮可用財力比重逐步下降，事權財權不相匹配造成鄉鎮財政背負沉重資金壓力。

還有就是鄉鎮發展事業越來越仰賴舉債，但鄉鎮政府債務化解可用工具有限，主要靠財政收入、土地出讓收入，但鎮級財政是「吃飯財政」，只能維持正常運轉無力償還，於是只得借新還舊，導致債務規模擴大。

此外，大部分鄉鎮融資平台公司信用等級不高，融資來源受限，鄉鎮政府不得不尋求成本高但借款條件相對寬鬆的非標產品融資，而陷入寅吃卯糧的困境。

另外，鄉鎮領導幹部的風險意識薄弱，只顧著追求短期政績，不關心債務指標，盲目招商引資，有些項目未完工就流產或者建成後遲遲未投產，導致上級核定的配套獎勵未能見效，徒然增加債務而已。

最關鍵仍在於鄉鎮對於債務的監管不力。雖然上級頒布對鄉鎮債務的監管規範，但若干專責監管部門對鄉鎮債務的監督大多流於形式，成效不佳。

香港「南華早報」（SCMP）12日報導，地方政府發債籌資也加重中國總體債務壓力。北京智庫國家金融與發展實驗室5月間發布報告，今年首季中國總體債務占國內生產毛額（GDP），較去年底增4.4個百分點達268.2%。

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目睹債台高築的現況，北京當局雖介入並管制，但是業者分析，因興辦基礎建設仍是今年驅動中國經濟發展的關鍵，可能還是會吸引投資人捧著錢來買地方政府融資平台發行的債券。

有關王志建與湯海燕專文中提及的地方政府融資平台，南早報導分析，即便這個機制被視為當前中國反貪腐的指標，因中央政府為確保年度經濟成長率5.5%達標，勢必推動更多基礎建設，這個平台在各地只會有增無減。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110713