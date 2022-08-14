四川龍槽溝山洪暴發致7死8傷 反應時間僅2秒

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（中央社台北14日電）四川彭州市龍門山鎮龍槽溝昨天突發山洪，共造成7死8傷。當局表示，出事地點為未開發景區，山洪爆發前一小時曾發布「暴雨山洪」的簡訊提醒。親歷者表示，洪水來時只有2、3秒反應時間。

綜合新京報、新華社等媒體報導，13日下午3時30分，彭州龍門山鎮龍漕溝突發山洪。這場災害共造成7人死亡、8人輕傷。目前搜救排查工作已接近尾聲。

成都市民余先生說，當時他和一同前來參加戶外活動的同事在上游，最先看到洪水，洪水來得比較急，只有2、3秒反應時間，曾想打電話通知下游的朋友撤離，但沒有信號。

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這場突發山洪造成遊客傷亡引發關注，網上有傳言稱「上游大壩發電站突然開閘放水引發山洪」。微信公眾號「成都網絡闢謠」今天指此為謠言，並表示事故原因是13日下午當地有對流雲團生成，伴隨短時強降雨，引發突發山洪。

報導說，龍漕溝是未開發風景區，周邊設有警告標誌、防護網，禁止遊客下水，但仍有許多網站平台推薦遊客來此避暑遊玩，使得該地成為網紅風景區。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1110814