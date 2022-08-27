中國專家要「00後」工作加碼 掀起熱議

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（中央社台北27日電）中國一名專家近期的「『00後』工作應該加碼」一席言論引發軒然大波，激起中國網友熱議。

中國「00後」在今年步入了職場。「00後」是中國稱西元2000至2004年生的人，以5年為一個區間，因此「95後」指的是1995年至1999年生者。今年共有1076萬大專畢業生，他們被稱之為「千萬就業大軍」，面臨最困難的畢業季。

中國媒體第一財經聯合京東企業25日共同推出的直播節目「益企會客廳」，在「解讀00後的職場需求」環節中，中國生物技術股份有限公司營銷中心副總經理張軼楠發表了：「在我們的工作中，我真的是覺得，『95後』和『00後』是可以給他們加碼的」的言論。

張軼楠對此作了一番解釋。她說，「我們確實沒有對『00後』的工作強度有什麼差異化，相反我覺得『00後』、『95後』都受過很好的教育，生長在我國經濟發展非常好的階段」。

她說，「他們（指「00後」）有自己的興趣和愛好，甚至他們大學期間、研究生期間、國外期間，都有大量實習」。

這段話在中國網路平台微博掀起波瀾，微博話題「專家稱可以給00後增加工作強度」，截至截稿前，有4.1億閱讀次數，5.5萬的討論次數。

相關轉載的討論區中湧入大批中國網友的質疑，紛紛表示「要加可以，但工資也要加」，「加錢」的留言不間斷，還有網友說「『00後』準備接過996的大旗」。

所謂「996」即指一天工作從上午9點到晚上9點，每週6天。「996」的工作制是中國的加班文化標誌，阿里巴巴創辦人馬雲曾說「996加班文化」是一種「福報」，也掀起熱議與批評。

自由亞洲電台報導訪問一些「90後」與「95後」對「00後」的看法。

在上海工作的「90後」的梁先生說，他在近期接觸到了一些職場新人「00後」，觀察到要求「00後」加班，比「90後」更加抗拒，「我見到的『00後』要加班心情就很不爽」。

河南「95後」的陳先生說，「95後」與「00後」有明顯差別，「95後」工作的話還是有種得過且過，還沒有達到「00後」老闆批評兩句直接掉頭不做的程度。

報導也訪問了中國旅美學者吳祚來指出，「00後」的出生環境正好是中國的經濟上升期，成長過程中享受了很多的家庭照顧。因此，對高強度的勞動與不理想的工作環境會本能反感。

他表示，這產生一個現象，就是很難像對待農民工般對待他們，必須要提升、改變勞動環境，因為這一代人已完全不同。

中國另一個網路平台知乎上，有網友認為，「00後」可能會促進「勞動法」的實施與落地，而不再是空中樓閣，但也有不少人悲觀地認為，落實「勞動法」的希望很渺茫。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110827