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上海兩岸航班仍緊縮 業者：調整恐要等20大結束

2022/9/21 21:03
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（中央社記者李雅雯北京21日電）中國官方持續推行疫情清零政策，秉持「外防輸入」原則，上海、台北兩岸航班仍緊縮，往返維持每週各一個航班，旅遊業者認為，情況有所調整可能要等中共20大會議結束。

一名在江蘇省的旅行社業者告訴中央社，上海、台北對飛往返航班現仍維持每週一個航班頻率，由長榮、華航輪流執飛，這是為了因應上海當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防控措施，依照目前已知的航班執飛表，一直到10月底都會是維持每週一個航班頻率。

這名業者提到，旅遊業者都在等10月16日中共20大會議舉行後的防疫走向，認為這可能會是官方防疫措施有所調整的轉折點；若有改變，上海、台北兩岸往返航班或許能拉高班次頻率、漸漸恢復。

一名居住在上海的台灣民眾說，原先規劃在中秋節前夕返台，從上海直飛回台灣，航班卻說取消就取消，後面的行程安排跟不上，「十一長假」也難再訂到機票。因為台灣、上海的疫情防控措施，沒有太多時間可用在隔離上，已經好一陣子沒有回台灣，「回家的路真的好難」。

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他說，如同許多欲進入上海的人會選擇改走廈門、北京或是成都等第三地，就地配合當地隔離政策後再搭乘國內交通運輸工具轉往上海；現在若欲返回台灣，恐也必須採類似模式，由上海前往第三地後再轉回台灣。

「十一長假」前，中國官方對於境內人口流動管控趨嚴，各個城市各有防疫要求、作法。這名台灣民眾說，官方政策時有變動，現在要出門前都會先查閱「出行防疫政策查詢」網頁，了解一下前往地的最新防疫規定。（編輯：張淑伶）1110921

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