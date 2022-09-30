中國吉利汽車入股阿斯頓馬丁 將協助電動化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國民營汽車一哥浙江吉利控股集團今天宣布，已完成對英國超跑品牌阿斯頓馬丁拉貢達國際控股（Auston Martin Lagonda）7.60%的股份收購，將助其邁向超級電動化與智慧化。

阿斯頓馬丁陷入虧損尋求外援之際，浙江吉利控股集團官方網站30日宣布這項重大消息。

在此之前，吉利控股2010年從福特汽車手中購入瑞典富豪（Volvo）品牌與轎車業務而一鳴驚人。其後陸續併購馬來西亞最大國產品牌寶騰汽車（Proton）以及英國經典跑車蓮花（Lotus）。

2018年，吉利控股宣布收購德國賓士汽車（Mercedes Benz）當時的母公司戴姆勒集團（Daimler AG）9.69%的有表決權股份，吉利控股董事長李書福成為戴姆勒集團第一大股東，9.69%的股份價值在90億美元左右。

吉利控股集團CEO李東輝說，吉利控股很高興正式成為阿斯頓馬丁的投資者。「吉利控股在支持入股企業轉型方面擁有豐富經驗，且在超級電動和智慧網聯領域具有深厚技術積累，這將助力阿斯頓馬丁在未來取得更大成功。」

他說，期待與阿斯頓馬丁共同探討協同合作機會，阿斯頓馬丁將繼續堅持其發展戰略，致力於實現長期可持續增長，提升盈利能力。

綜合每日經濟新聞等陸媒報導，阿斯頓馬丁創立於1913年，是全球公認的豪華品牌，2018年6月10日在英國倫敦證券交易所掛牌上市。但上市後，阿斯頓馬丁經歷了一段艱難時期，未能達到預期的目標，並且消耗了大量資金。

2021年，阿斯頓馬丁淨虧損1.89億英鎊（約新台幣67億元）。

英國股市今天開盤後，阿斯頓馬丁股價一度大漲逾6%，報133.7英鎊。（編輯：楊昇儒）1110930