河南教師線上授課後猝死 當局調查網路入侵騷擾案

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（中央社台北2日電）河南省新鄭市一名歷史教師上完網課後在家猝死。最後一節網課中，有人闖入網路會議室以大聲播放音樂、喧嘩、甚至辱罵干擾課堂，遭制止無效。新鄭市教育局晚間通報，已對此事立案調查。

新京報報導，46歲的劉姓歷史教師10月28日上完網課後在家中猝死。其夫王先生在外地工作，連續兩天聯絡不上妻子，30日趕回家查看，發現其妻已經去世。死亡證明上寫的死亡原因是猝死，但王先生說，醫生表示心肌梗塞的可能性比較大。

王先生說，其妻一向非常健康，平時很少熬夜和過度勞累，先前幾次體檢也都未發現與心臟有關的基礎病。

劉女士去世后，女兒查看母親手機，看到其學生在群組轉發網課的錄製影片，他們才知道劉女士生前的最後一堂課，曾遭遇「網課入侵」的侵擾。

所謂「網課入侵」是指在社群平台上，有人分享自己的網課鏈接，請其他人幫忙入侵網課會議室，干擾網課秩序。部分加入會議室的帳號使用了相同的名稱和頭像，干擾課堂時所說內容也有相似之處，因此家屬懷疑這是有組織的搗亂行為。

王先生說，妻子並不是第一次遭遇這樣的「網課入侵」，大約去世的一週前，劉女士上網課時他就在一旁聽到有人開麥克風唱歌，有人辱罵老師，還有人在課堂上發布違禁圖片、影片。劉女士當時非常生氣，而且因為會議室權限設置，她沒有辦法把那幾個人踢出去。正好當時快要下課，於是便退出了網課。

那天課後，劉女士告訴丈夫，那些在課堂上搗亂的人並不是班級裡的學生。

劉女士的女兒已經報警，表示希望網路背後的施暴者能夠受到嚴懲，別再讓更多人受到像其母親一樣的傷害。

今天下午，新鄭市教育局發布了劉姓教師上完網課後意外離世的情況通報，指經公安機關調查反饋，排除刑事案件可能。針對網傳劉姓老師遭遇網暴事件，公安機關已經立案偵查，調查結果會第一時間向社會公布。（編輯：張淑伶）1111102