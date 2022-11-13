Model Y車禍釀死傷 特斯拉稱將協助中國警方調查

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（中央社北京13日綜合外電報導）中國媒體報導，廣東一輛特斯拉Model Y的駕駛突然失去對車輛控制，事故造成2人死亡和3人受傷。電動車大廠特斯拉（Tesla）今天表示，公司將協助中國警方調查事故原因。

極目新聞報導，11月5日這起事故造成一名機車騎士和一名高中女生死亡。在上傳的影片中可以看到一輛車高速行駛撞上其他車輛和一名自行車騎士。

特斯拉今天傳送訊息告訴路透社：「警方目前正在尋求第三方鑑定單位查明事故真相，我們將主動提供任何必要協助。」

中國是特斯拉第二大市場，這則車禍新聞今天登上微博熱搜榜。

極目新聞引述警方表示，這起發生在潮州市的事故原因尚未釐清。根據駕駛的未具名親友表示，這名55歲的駕駛準備在自家開設的商店前面停車時，煞車踏板有問題。

特斯拉表示，影片顯示車輛加速時煞車燈沒亮等問題，其資料顯示，車主全程沒有踩煞車的動作。

路透社記者今天致電車禍發生地點饒平縣的警方，未獲回應。

特斯拉過去在中國曾被控煞車失靈。

特斯拉在答覆路透社的聲明中表示，中國法庭曾裁決一名車主對媒體宣稱煞車失靈與事實不符，對特斯拉聲譽造成損害，下令車主公開道歉，並賠償該公司的損失。

路透社未能立即查證特斯拉的說法。

去年，一名不滿的女性顧客在上海車展中爬上一輛特斯拉車頂，抗議特斯拉處理她申訴煞車失靈的方式，引發社群網路熱議。

在這起案例中，特斯拉表示，女車主車禍原因是違規超速，但承諾公司將改善受理顧客申訴方式。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111113