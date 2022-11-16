國台辦：團團健康改善 有需要陸方仍將提供協助

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中國大陸國台辦發言人馬曉光16日表示，台北市立動物園大貓熊「團團」的健康情況已有改善且「不斷向好」。若後續需要陸方專家協助治療護理，陸方將一如既往提供支持和幫助。中央社記者邱國強北京攝 111年11月16日

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（中央社記者邱國強北京16日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，台北市立動物園大貓熊「團團」的健康情況已有改善且「不斷向好」。若後續還需要陸方專家協助治療護理，陸方將一如既往提供支持和幫助。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答台灣媒體詢問時，作上述表示。

馬曉光表示，中國大陸「大熊貓保護研究中心」專家吳虹林和魏明7日已返回四川。2名專家在台期間，根據先前檢查結果提出針對性治療和護理方案建議，並與台北專家團隊進行深入交流。令人欣慰的是，「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態都有所改善，連續正常走路時間也在不斷增加。

他指出，鑑於「團團」身體狀況暫時不再適合麻醉和侵入性檢查，且身體狀況「不斷向好」，兩岸專家達成共識，未來一段時間繼續採取紓緩治療方式，同時根據病情隨時調整治療方案，爭取達到更好的治療效果。

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馬曉光說，陸方專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，隨時提供建議和幫助。如果後期還需要陸方專家協助治療和護理，「我們將一如既往提供支持和幫助」。

他表示，「團團」和「圓圓」從四川到台灣安家已經14年，且生下一對可愛的寶寶，深受台灣民眾的喜愛。這次「團團」生病大家都很牽掛，兩岸民眾透過不同方式表達了關懷和祝福，希望「團團」可以戰勝病情、早日康復。（編輯：唐佩君）1111116