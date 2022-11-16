國台辦：小三通陸方無任何障礙 待台方撤除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國大陸國台辦發言人馬曉光16日聲稱，陸方對恢復「小三通」沒有任何障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙。只要台方「撤除自己設置的障礙」，兩岸業者就可處理具體問題而復航。中央社記者邱國強北京攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京16日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天聲稱，陸方對恢復「小三通」沒有任何障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙。只要台方「撤除自己設置的障礙」，兩岸業者就可處理具體問題而復航。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體詢問時，作上述表示。

馬曉光宣稱，2020年2月，「民進黨當局」以疫情防控為由，單方面中斷福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來（小三通），嚴重影響兩岸人員特別是台閩民眾往來和交流。

他聲稱，恢復「小三通」客運直航「解鈴還需繫鈴人」。2020年中斷「小三通」是「民進黨當局」單方面所為，恢復時卻要求雙方進行官方溝通，「這不是政治操弄是什麼？不是為拖延恢復而製造藉口、甩鍋大陸又是什麼」？

馬曉光又說，恢復「小三通」，大陸方面「沒有任何障礙」，相信兩岸相關業者也沒有任何障礙。它已形成一套「行之有效的成熟規範、作法」。

他宣稱，只要「民進黨當局撤除自己設置的障礙」，兩岸相關業者就可根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可恢復正常。（編輯：曹宇帆）1111116