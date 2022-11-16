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國台辦：兩岸航線18日起持1次核酸陰性證明即可

2022/11/16 12:33
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（中央社記者邱國強北京16日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天正式宣布，自18日凌晨0時起，往返兩岸航線旅客登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，且註明核酸檢測CT值大於或等於35，即可登機。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體詢問時，作上述宣布。目前實施的舊制規定，往返兩岸航線旅客登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，才能登機。

馬曉光表示，中國大陸國務院聯防聯控機制綜合組11日發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」，公布了進一步優化防控工作的20條措施。

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他宣布，相關主管部門決定自18日凌晨0時起，搭乘兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須註明核酸檢測CT值大於或等於35。

馬曉光說，陸方繼續執行現行規定，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入中國大陸。而有關自台灣入境中國大陸人員的隔離醫學觀察要求，將根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整。（編輯：呂佳蓉）1111116

馬曉光
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