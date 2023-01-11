國台辦：盼新的一年兩岸關係改善發展

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（中央社台北11日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復。

中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行今年首場例行記者會，據官方人民網，台灣媒體在會中提及共軍近期在台灣周邊的軍演，馬曉光回答說，「近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連。人民解放軍的演練，是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的嚴正警告」。

馬曉光說，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容外人干涉。任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都不可能得逞。任何人任何勢力都不要低估我們遏制『台獨』分裂、反對外來干涉的決心和能力。」

與此同時，他強調，期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復，「這是我們衷心的期盼，也是兩岸同胞的共同心聲」，「制止台美勾連挑釁升級，這樣我們的美好願望和善良意願才能夠實現」。

彭博社則在會中提問，「美國和台灣將於本週六開始『21世紀貿易倡議』的面對面談判，請問對此有何評論？」

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對此，馬曉光表示，「堅決反對美國與中國台灣地區洽商任何具有主權意涵或官方性質的協議」，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「企圖打『台灣牌』，阻止中國統一和民族復興，不會得逞」。

馬曉光另也指出，「『九二共識』是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針」。台灣無論哪個政黨執政，只要當權者堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能和平穩定發展，台海和平穩定就有保障。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120111