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中國三門峽大壩下游水位突漲 釀2死7失蹤

2023/1/23 19:30
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（中央社台北23日電）位在黃河的河南省三門峽大壩，22日下午壩體下游水位突然上漲，導致在河畔遊玩的部分民眾躲避不及被水沖走，目前已造成2人死亡、7人失蹤。而大壩當時是否突然放水而釀災，引起外界關注。

綜合中國媒體報導及網路訊息，22日下午4時過後，三門峽大壩下游的河灘水位突然快速上漲，有數名正在河道中間淺灘石頭上拍照的遊客來不及躲避，有人一度試圖游上岸，但更多人卻被水沖走，不見蹤影。部分在岸邊的遊客則試圖伸手把落水的遊客拉上岸。

有目擊者表示，事發地點是三門峽大壩的一處知名拍照景點，屬於網紅景點。附近雖然有鐵絲網圍著，但許多遊客經常翻過鐵絲網進入河灘拍照，被沖走的幾名遊客就是這樣前往拍照的，警示牌並沒能發揮作用。

根據報導，部分被沖走的遊客被沖到了山西省境內。為此，山西省平陸縣應急管理局工作人員證實，該局已於22日下午派員前往救援。

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三門峽市應急管理局今天中午發布通報指出，有關情況正在核實調查，截至今早7時已救出10名溺水者，其中6人並無大礙已返家，2人正送醫院救治無生命危險，2人經搶救無效死亡；另有7人處於失聯狀態。

由於水位突然上漲的位置在大壩下方，外界有人質疑事發當時大壩是否突然放水，導致事故發生。根據報導，三門峽水利樞紐管理局人員表示，事發時大壩並未放水，具體情況須待官方通報。（編輯：邱國強）1120123

#三門峽大壩
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