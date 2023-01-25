嚴懲「躺平式」幹部 中國多地出手

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（中央社台北25日電）中國官方春節期間發文，指不能讓「躺平式幹部」再坑人。近年多地陸續出手嚴懲，江蘇鹽城有尋找躺平者活動；浙江景寧縣更對懶政單位頒予「躺平者」黃旗，令上台領旗官員無地自容。

中國中央紀委國家監委網站1月22日發布一則「不能讓躺平式幹部再坑人了」快評，點出21日春晚節目中有一段表演，非常形象刻畫了一位不擔當、不作為、不肯幹也不敢幹、捲起袖子在一邊看的「躺平式幹部」。

評論表示，「躺平式幹部」對社會危害是顯而易見的。他們的行為，貽誤的是黨和國家事業發展，損害的是民生福祉。

而名為「幹部決策參閱」公眾號今天表示，嚴懲躺平式幹部，包括浙江、江蘇已經出手。

這些地方採取「負面激勵」作法，文章表示，2022年2月，浙江省麗水市景寧畬族自治縣3單位和鄉鎮被評定為該縣首批「躺平者」，單位負責人被請上台領取「不做躺平者勇做奮鬥者」的黃旗，就像收到3張黃牌，上台者均漲紅了臉。

而江蘇鹽城濱海縣，去年7月也展開尋找身邊的「躺平者」活動，隨後對選出的首批7名「躺平者」集中誡勉談話。

濱海縣定義「躺平者」，包括見到任務「兩手一攤」，碰到問題「兩眼一黑」，左躲右閃、上推下卸，只要不出事、寧願不幹事等。

中國官媒新華社旗下期刊「半月談」公眾號也曾發文表示，破解「躺平者」需要健全績效考核機制，探索建立退出機制，破除大鍋飯思維和鐵飯碗現象，讓躺平式幹部無處容身。（編輯：唐佩君/李雅雯）1120125