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2022中國城市GDP前10強出爐 武漢超越杭州

2023/2/1 19:18（2/1 19:42 更新）
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圖為1月27日武漢歸元寺人潮眾多。（中新社）
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（中央社台北1日電）中國媒體報導，2022年中國城市GDP前10強今天全部出爐。與2021年相比，上海、北京、深圳仍維持前3強；重慶超越廣州，躍居第4名；武漢超越杭州躍居第8名。

澎湃新聞報導，湖北省武漢市統計局官網今天公布2022年經濟運行情況，初步核算，2022年武漢市地區生產總值（GDP）人民幣1兆8866.43億元（約新台幣8兆3578億元，下同）。按可比價格計算，比上年成長4.0%。

至此，中國GDP排名前10城市均已公布2022年經濟成績單。上述數據顯示，武漢2022年GDP實現了對杭州的超越，重返全國第8名，而且也是今年GDP前10強成長最多的城市。

根據各地統計局公布的數據，2022年中國城市GDP前10強依序為上海（4兆4652.8億元）、北京（4兆1610.9億元）、深圳（3兆2387.68億元）、重慶（2兆9129.03億元）、廣州（2兆8839億元）、蘇州（2兆3958.3億元）、成都（2兆817.5億元）、武漢（1兆8866.43億元）、杭州（1兆8753億元）、南京（1兆6907.85億元）。

與2021年排名相比，上海、北京、深圳仍居前3強，但重慶超越廣州躍居第4；武漢超越杭州位居第8。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120201

#中國城市
#GDP
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