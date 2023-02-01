專家：至2030年中國人口結構將不如美國 經濟陷疲軟

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（中央社台北1日電）中國人口出現數十年來首次負成長，而印度可望成為人口第一大國，美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢說，至2030年代以後，中國人口結構更將不如美國，並陷入長期經濟疲軟。

德國之聲（DW）1月29日刊載專訪易富賢的報導指出，據他估算，中國人口負成長約莫始於2018年，但北京官方矢口否認，堅持2031年左右才會人口下降，聯合國也持類似觀點。

他說，可是現在中國國家統計局不得不承認人口從2022年就開始減少，生育率更是只有1.0到1.1，遠遠低於此前「2030年前會穩定在1.8左右」的預測。

易富賢表示，其實中國的勞動力人口從2012年就開始減少，經濟成長率也是從那時起同步下滑，今後還會繼續，中國人口提前進入下降期意味著經濟前景黯淡。

他說，2018年中國人口年齡結構大約相當於日本1992年，2040年中國人口年齡結構則類似於日本2020年，這意味著中國經濟疲軟將是長期的。

易富賢指出，去年中國經濟成長率僅3%，即使清零喊卡之後，也不太可能回到以往8%的成長率，至2030年代後，中國的人口結構將不如美國，意味著屆時的經濟活力也不如美國，那時中國經濟成長率也許只剩1%左右。

他說，目前出生人口每年只有800、900萬，意味著中國的很多產業將後繼無人，製造業越過頂峰後將驟降，必然導致經濟持續疲軟，以及製造業與養老危機，還有國際地位下滑和地緣環境惡化等。

易富賢表示，造成中國人口減少的主因在於計劃生育政策及社會經濟環境的改變，日韓等東亞鄰國生育率也很低，但中國的計劃生育使得問題更嚴重，加上房價高及可支配收入比例低，再壓低民眾生育意願。

他說，中國人有三大難題：養不起、不願意生和生不了孩子。養不起因物質條件不滿足，比如住房壓力、可支配收入低等，北京政府提供補貼獎勵生育日本都試過，但中國「未富先老」，沒有足夠財力實現日本的福利。

易富賢指出，中國民眾不願生則是出自於心理因素，中國衛健委2021年的生育意願調查，平均每個大陸女性只願意生1.6個，低於台灣的2.1和香港的1.8，如此將使得中國今後把生育率穩定保持在0.8都很難。

他說，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1%到3%，至2020年劇增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。

易富賢表示，世界地緣政治和經濟正發生歷史性改變，重心確實將向印度和非洲轉移，印度經濟日後將超中趕美成為全球第一，非洲也在經歷緩慢沉默崛起，尼日等國今後也將成為地位重要的大國。

他說，歸根結底不管是中國和日本，或者歐洲及美國今後都會衰落，人口結構稍好的美國衰落速度會慢一點，但美國的生育率也只剩1.66左右。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120201