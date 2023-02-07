上行下效 央企要員工背董事長金句考試卻挨批

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（中央社台北7日電）屬央企的中國人保壽險公司日前下令，要求全體員工背誦集團董事長羅熹說過的「金句」，還計劃舉行考試，引起非議。但有網友表示，官媒成天報導領導人「金句」，央企只是上行下效而已。

面對中國網友的強烈非議，加上有官媒對此公開批評，中國人保壽險公司已經停止了相關的「董事長金句」考試。

綜合每日經濟新聞等媒體報導，中國人民保險集團旗下的中國人保壽險公司日前向全體員工發布通知，要求總公司及省、市、縣各級機構員工「學習、熟讀並背誦董事長在首季峰啟動會上傳達的金句集錦」。

通知指出，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮「示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將『金句』內容『牢記於心、付諸於行』」。

根據報導，羅熹以集團董事長身分說過的「金句」，至少包括「讓壽險更加貼近人民生活」、「為客戶守護美好生活」、「經濟社會越困難，保險價值越重要」、「聚焦客戶、融入民生、提高效率、提升價值」等。

這項通知更具體要求，全公司各級機構要在2月10日前完成「全員閉卷通關及考試」，並將對考試成績進行彙總。

這項「背董事長金句」的通知曝光後，立刻引起中國網友熱議，批評聲浪不絕於耳，甚至一度登上新浪微博的熱搜榜。為此，「中國人保壽險」帳號上的相關文章目前已被刪除，原定的閉卷考試也被叫停。

針對這一「背金句」事件，中新社旗下中新經緯6日發表評論指出，強制員工背誦董事長「金句」，實是「下屬諂媚上級之舉」，易使企業員工陷入盲目個人崇拜。且除了加重員工平時工作負擔，這種職場的「無用功」只會讓員工對自己任職的企業感到失望，勸退有真才實幹的人。

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中國網友對此則是一面倒地批評。有人直指「荒唐」、「這得多膨脹啊」；有人則說「這也算企業文化的一種」；有人認為「這董事長應該很享受吧」；也有人反映「我們公司也有過」、「好像連美髮店也在背店長金句」。

還有網友語帶諷刺地說，「上有好者，下必甚焉。媒體上不也一天到晚提到領導人的金句嗎？」；有人則表示，「這不過是上行下效，央企學誰的？不多說」；還有人直指，「『金句』可不是什麼人都能說的，這董事長，等著上（中紀委）通報吧」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120207