COVID衝擊競爭力 報告：僅12%歐商願在上海設總部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社上海15日綜合外電報導）中國歐盟商會報告指出，COVID-19疫情封城與清零政策擊垮跨國企業信心，僅12%歐企願將亞太總部設在上海。報告說北京當局的當務之急是消除經濟、市場和政策的不確定性。

美國之音報導，據中國歐盟商會最新發布的2023/2024年度「上海建議書」，上海歐商的營運去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，高達92%的歐商都因供應鏈中斷而出現營收虧損，也間接重創上海的經商環境。

報告同時顯示，上海作為跨國企業設立區域總部的吸引力過去10年已經開始漸漸褪色，再加上後來疫情封控政策導致人員旅行流動受限，使得不少外企員工有長達2年的時間無法返回上海的崗位，許多人甚至永久撤出上海，連多達500家的中國企業也於2022年轉出上海，改在新加坡註冊亞太總部。

中國歐盟商會的報告還發現，只有12%的受訪歐商會員企業願意在上海設立總部。

彭博報導，商會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）在報告中指出，去年春季的疫情封控過後，「恢復上海宜居宜商的美譽，還有很多工作要做」。

許倍帝昨天在上海表示，企業「沒有離開中國，因為這個市場太大、太重要了」，然而，「過去3年在COVID政策下所發生的一切，讓企業對中國抱持了觀望態度」。歐盟商會在上海擁有620多家會員企業，占總數的近1/3。

外企去年因中國房市下滑和政府嚴格病毒管控措施而放緩投資，甚至將資金撤離中國，導致中國經濟成長率來到1970年代以來次低。

而地緣政治緊張升高推升了不確定性。中國商務部數據顯示，2022年11、12月的實際使用外商直接投資（FDI）都比2021年同期縮減至少20%。

昨天的報告中，歐企提到一個現實，那就是中國去年12月放棄動態清零之前，歐企很難找到願意到中國工作的員工，甚至去中國看看當地營運狀況。

許倍帝說：「過去這裡的吸引力超強，現在則是沒有人想回去，因為大家不知道未來會發生什麼事。」

報告同時列出旅居中國的外籍居民人數下滑為一大隱憂。報告說，2022年封控措施後，住在上海的德國人有25%撤出這個城市，在上海的法國與義大利公民也各流失了20%。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，企業不是離開市場，而是投資中國的複雜度變得更高，企業關注地緣政治和制裁行動之餘，也要緊盯商業條件和市場。

伍德克說：「中國當第一、第二、第三的日子已經過去了。大家把上海當作理所當然入駐地點的日子同樣也不復存在了。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120215