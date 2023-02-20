物價上漲北京市補貼低收入戶 單月不到180元

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（中央社台北20日電）中國北京市1月食品價格因年漲6.6%啟動價格補貼機制，昨天宣布對逾30萬困難民眾每人發補貼人民幣（下同）40元（約新台幣176元）。這項消息引發網友熱議，認為40元不足以應付物價上漲。

通貨膨脹全球多國民眾叫苦。新華社19日報導，作為首善之區的北京市近日向全市城鄉低保等10類人群共30餘萬名困難群眾，發放2023年1月價格臨時補貼，補貼標準為每人40元，預計2月底前發放到位。

根據北京市「社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制」，消費者物價指數（CPI）單月年漲幅達到3.0%，或食品價格單月年漲幅達到6%，滿足任一條件即啟動價格補貼聯動機制。

今年1月，北京市食品價格年漲幅為6.6%，達到價格補貼聯動機制啟動條件。價格臨時補貼具體標準按月測算，經測算後，本次符合條件的人每人可得40元。

這項消息在社群平台微博上引發熱議，網友紛紛留言：「40元？這是以為都能吃國企食堂麼？」、「40？北京啊 怎麼好意思」，並認為這樣的錢「夠吃一碗滷煮」，但遠不夠彌補物價上漲的金額。

一些網友批評，這樣的價格補貼對比於中國向其他國家的援助和發給在中國的留學生獎學金，「國內人看到了都覺得非常搞笑」。

據報導，北京市在2022年共5次達到價格補貼聯動機制啟動條件，累計發放價格臨時補貼5867.15萬元，獲扶助的困難民眾169.18萬人次。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120220