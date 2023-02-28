河南滑縣夫砍妻8刀致命 傳屍體被偷走爆警民衝突

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（中央社台北28日電）中國河南安陽市滑縣發生兇殺案，報導指一名女子向丈夫提出離婚後，被丈夫在頸部連砍8刀殺害，並傳出有人偷走遺體，大批村民群情激憤，最終爆發推翻警車，警察使用暴力毆打村民等衝突。

香港01在27日報導，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村20日傳發生兇殺案，一名24歲楊姓女子被張姓丈夫在頸部連砍8刀殺害，留下一對子女。

報導指出，楊女由於難忍長期家庭矛盾爭吵，決定離婚。但張母非但沒有勸說，反而挑唆兒子教訓妻子，最終雙方發生爭執，楊女被丈夫殺害。

事發後張父及張母連夜跑到親戚家暫避，無人出面處理事件，5天後楊母才知女兒已身亡。楊母一怒之下，直接將棺材放在張家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門，再擺放祭品。

不久張母現身遭到眾人指責，但她卻反指事發時楊女「不懂躲避」。

報導指出，有消息稱26日晚，楊家被人哄騙，以商量事情為由被控制在屋內，張家再偷偷將楊女的遺體拉走。

推特帳號「李老師不是李老師」上傳影片及相片，指河南安陽滑縣發生大規模警民衝突，據悉是因楊女的遺體突然被偷走，大批村民感憤怒而前往張家住所要求交代事件，最終出現了推翻警車，警察使用暴力毆打村民等場面。

北京青年報官方微博報導，中共河南滑縣縣委宣傳部27日通報，20日滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪與妻子楊某芳因家庭矛盾糾紛發生爭執，張某豪持刀將楊某芳殺害。公安機關第一時間將犯罪嫌疑人張某豪控制，並依法對其刑事拘留。目前案件正依法辦理，張某豪已被檢察機關批准逮捕。

滑縣縣委宣傳部說，滑縣縣委、縣政府已成立「220」案件處置工作組，努力安撫情緒、化解矛盾，依法依規對家庭未成年人進行救助，持續關愛孩子健康成長。但也指「案件發生後，有個別網民在互聯網上傳播虛假信息、故意誇大事實」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120228