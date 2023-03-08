美智庫：國安法重創香港法治 籲外商評估風險

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（中央社台北8日電）美國智庫「大西洋理事會」提出報告，指在國安法下，香港法治基礎變質，加上地緣政治風險升溫，動搖香港金融中心地位，呼籲外資重新評估在香港投資的政治和經濟風險。

美國自由亞洲電台報導，美國智庫大西洋理事會（Alantic Council) 7日就香港營商環境發表報告，結論是呼籲仍然留守在香港的外資企業必需重估投資的政治和經濟風險，原因是香港的法治基礎已變質，加上地緣政治風險升溫，這都會令香港金融中心地位受到動搖。

報告指出，香港在國安法下，獨立媒體和民主派政治人物受到打壓，令資訊自由受到損害，而這正是一個現代商業金融系統的基本條件。此外，從過去2年香港防疫步調來看，說明了香港施政已受北京影響，也就是政治決策已凌駕了技術官僚系統和科學性決策。

至於在金融匯率方面，報告更提到香港政府已沒有能力決定自己的金融政策，所有重大決定都是基於北京的政治需要。當中國走資情況失控，中國政府為了維持眼前金融穩定，很可能不惜將港元脫離美元，跟人民幣掛勾，到時香港政府無能力阻止北京這做法。

此外，香港另一個重大營運風險，是夾在美、中兩國激烈競爭之中，任何一方施加經濟制裁，另一方必採取報復措施，金融機構暴露在雙重制裁的巨大風險之下，首當其衝的，是在香港78家大型金融機構。

報告還提出關於私人企業的數據安全風險，因為國安執法人員有權力檢查所有企業的數據庫，甚至把數據傳送至中國。

這份報告最後提到，要衡量香港商業金融中心地位是否仍被看重，只需看留在香港當地和國際傳媒的數量是否在萎縮，因為資訊自由與金融中心地位息息相關。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120308