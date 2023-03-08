中國疫苗受害者公開信：嚴懲濫用公權力打擊報復

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（中央社台北8日電）中國正召開兩會，一群疫苗受害者家屬向全國人大代表發出公開信，盼能為他們發聲，嚴懲那些通過公權力打擊報復疫苗受害者的機構和個人。許多疫苗受害者家屬因為上訪請願而被暴力維穩。

這封信署名「來自全國各地的疫苗受害者」，7日透過非政府組織（NGO）發表。信中說，今年人民大會代表換屆，但人民網2月下旬公布的代表名單中沒有任何他們的聯繫方式，只好以公開信方式建言，希望這些「理應代表人民」的代表們能提案。

這些歷年來因接種疫苗而致傷殘甚至死亡的當事人或其家屬說，由於醫療費是天文數字，他們希望親人能有醫療和康復保證，因此在地方和北京各級信訪部門之間來回奔波呼籲。

信中說，他們中僅有一小部分人有幸拿到一些賠償或補償，大部分人因正常投訴、上訪卻被公安機關或法院以「敲詐勒索」、「尋釁滋事」等罪名打擊報復，或被當地維穩部門綁架至黑監獄，不讓上網，不讓外出。

根據信中所述。上海疫苗受害家屬華秀珍2月份在北京準備起訴國務院和國家衛健委，但在2月11日被北京、上海兩地警方和維穩人員聯合抓捕帶回上海的派出所。

華秀珍住處樓下一共有8個監視器，有12名特種保安共12個輪流值守來監控她、限制她出行。華秀2018年以「尋釁滋事」判處有期徒刑一年兩個月。女兒譚華也在2020年因進京維權，被截回上海刑事拘留，

2022年12月1日，10名COVID-19疫苗受害者到國家衛健委門口呼籲公平診斷，結果有7人被其戶籍所在地的警方從北京帶回並刑事拘留。

河南省南樂縣單親母親蔣艷紅12歲的獨生女兒注射COVID-19疫苗兩天後發高燒，呼吸困難，送往醫院搶救無效離世。2021年10月15日，蔣艷紅和她的妹妹同時被南樂縣公安局以涉嫌「尋釁滋事」刑事拘留並羈押在看守所。公開信指出，此案是網上所能查到的第一起COVID-19疫苗受害者因維權而被刑拘的案件。

信中還舉出其他多個因爭取權益，結果疫苗受害者家屬反被警方拘留、判刑的例子。

信中對人大代表說，「你們從全國各地赴京開會之前，就是我們被各地政府從北京強制帶回各地之時」。這些上訪請願過的家屬在兩會前都遭到各種威脅，甚至被軟禁在家中或者賓館。

他們呼籲相關代表提案，遏制公權力打擊報復維權的疫苗受害者，讓疫苗受害者真正享有言論自由、行動自由和健康保障。（編輯：張淑伶/邱國強）1120308