陸媒調查：中國經濟早於2016年開始走弱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）陸媒調查報導，中國經濟形勢走弱並非始自中美貿易戰或COVID-19疫情的爆發，而是從2016年就開始；此外，去年全國最富裕的40個城市共逾194萬家企業註銷，約占總數的7%。

報導表示，上述城市占了中國人口的3成，由此可推算全國情況。

調查由北京財經雜誌旗下產業研究中心進行，以人均可支配收入作為標準，將收入水平最高的40個城市分為4組，最高的上海、北京、蘇州、杭州等列入第一組，稍低的深圳、廈門、東莞等在第二組，南昌、鄭州、重慶等則為第四組。調查企業以註冊資本計算，分為微型到大型企業4組。

調查報告顯示，上述城市去年註銷的微型、小型、中型及大型企業分別達111.4萬、69.5萬、10.9萬及2.2萬家，占各自總數的10.8%、5.1%、3.3%及2.4%。在所有註銷企業中，微型企業占了57.4%，若加上小型企業，比例高達93.3%，反映小微企業抗風險能力弱，更容易受到經濟波動影響。

報告特別提到去年封城的上海，由微型到大型企業的註銷數分別達21.5萬、5.4萬、9544及2967家，其中微型企業的註銷比例占全市總數的20%。

調查並且比較了2014年至去年的情況指出，4組城市的微型企業註銷率自2016年起升至近10%，2019年達到峰值，之後稍微回落。比較可能的解釋是不富裕城市首先進入經濟寒冬，前幾年已淘汰了較弱的微型企業；近幾年微型企業註銷率下降，並不能代表經濟回暖，只是剩下的企業抵抗力較強。

調查另以新增大型企業數量作為中國經濟是否進入復甦的指標，因為該類企業數量可反映經濟信心。據上海、廣州、深圳、蘇州、杭州5大城市的數據，截至今年2月，新增大型企業數量仍處低位，除了蘇州，其他城市的數據均遠低於2018年，也低於2021和2022年，目前看不到投資信心增強和復甦跡象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查作出結論說，本輪經濟周期下行始於2016年，而不是2018年的中美貿易戰，也不是2020年的COVID-19疫情。微型企業抗風險能力弱，在經濟不景氣時，註銷率遠高於其他類型企業。

從40城數據來看，第三組和第四組的微型企業註銷率從2016年就顯著提升至約10%，顯示經濟開始下行；2020年至2021年，部分城市的微型企業註銷率下降，不能說明經濟復甦，而是經歷幾年不景氣，微型企業早已被淘汰，未淘汰企業是因抗風險能力較強，而不代表經濟好轉。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120323