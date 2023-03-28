中國稱美國去年人權狀況倒退 種族歧視又踐踏正義

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國國務院今天發布美國侵犯人權報告，點名美國存在種族歧視與不平等、恣意侵犯他國人權等6項問題，並稱美國是由極端暴力定義的國家，去年是美國人權狀況標誌性倒退的一年。

中國國務院於今天上午發布「2022年美國侵犯人權報告」，內文長達近2萬字。文章開頭直接點名「2022年是美國人權狀況標誌性倒退的一年」，稱自詡為「人權衛士」的美國，金錢政治、種族歧視、槍枝氾濫、員警暴力、貧富分化等痼疾難除，人權立法司法大開歷史倒車，美國人民的基本權利和自由被進一步架空。

這份報告點名美國的6大項人權問題，公民權利保護制度嚴重失能、美式選舉民主日益空心化、種族歧視與不平等愈演愈烈、底層民眾基本生存危機加重、婦女兒童權利歷史性倒退、恣意侵犯他國人權踐踏正義。

報告稱美國是一個「由極端暴力定義的國家」，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，公民人身安全得不到保障。大幅放鬆槍枝管制，槍枝暴力致死人數居高不下，槍枝暴力已經成為「美國疾病」。

這份報告中批評美國的選舉費用一再飆升，期中選舉成為最昂貴的選舉，美式民主失去民意基礎。且「黑金」捐贈暗中操控選舉走向，政治極化和社會撕裂導致民主共識難以達成，人們對美式民主普遍感到絕望。

同時報告中提到，21世紀以來美國以「反恐」為名在85個國家展開軍事行動，直接導致至少92.9萬平民死亡、3800萬人流離失所。美國實施的單邊制裁總數為世界之最，目前仍在對20多個國家實施制裁，導致被制裁國家無法向其人民提供基本的食物和藥品。

此外，中國也在報告中批評美國的種族主義愈演愈烈，少數族裔遭受廣泛歧視，基於種族偏見的仇恨犯罪在2020年至2022年間大幅成長；近年來死於毒品和藥物濫用的美國人急劇增加，每年超過10萬人。藥物濫用已經成為美國最具破壞性的公共衛生危機之一；美國排外移民政策製造人間慘劇，在南部邊境地區大規模逮捕入境移民，製造嚴重的人道主義危機。

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此外，報告中也提到美國最高法院去年6月作出推翻「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）後，婦女墮胎失去憲法保護，對婦女人權和性別平等的巨大打擊。另一方面，2022年美國有超過5800名18歲以下的兒童因槍擊受傷或死亡，校園槍擊事件數量高達302起，創1970年以來新高

報告並稱，美國在兩極分化的經濟分配、種族衝突的社會以及資本利益集團操控的政治格局相互作用下，近年來進一步陷入制度失靈、治理缺失、族群撕裂、社會動盪的泥淖。（編輯：曹宇帆）1120328