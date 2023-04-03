更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

前中共江蘇省委書記羅志軍自殺身亡

2023/4/3 10:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）據報導，前中共江蘇省委書記羅志軍自殺身亡，而在羅志軍自殺同一天，中共重慶市委常委張鴻星也自殺輕生。

根據星島日報今天報導，「江蘇省羅志軍同志治喪工作小組」昨天發布訃告，指羅志軍「因病在北京不幸離世，享年72歲」。

報導引述消息指出，大陸官員如果正常死亡，一般用「逝世」，非正常死亡則用「離世」。

在同一天，中國大陸方面公布，中共重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星不幸「離世」，享年55歲；對於張鴻星的死亡，相關公布同樣用了「離世」字眼。

報導引述消息透露，羅志軍和張鴻星都是因為抑鬱而輕生，外傳兩人都是墜樓死亡。

報導表示，過去幾年，中共重慶市委副書記任學鋒、湖南省委常委兼宣傳部長曾萬明、天津市市長廖國勳自殺，官方發出的訃告，也是用不幸「離世」。

報導指出，羅志軍是罕見自殺的前省委書記。

羅志軍出生於1951年11月，遼寧人，高幹子弟，父親羅文是解放軍少將；他長期在共青團中央系統工作，曾任共青團機關報「中國青年報」秘書長，共青團中央常委兼實業發展部部長，並擔任「中國青年實業發展總公司」董事長，被視為「團派」。

1995年，羅志軍空降江蘇，擔任南京市委副書記、副市長，2001年任南京市市長，後來擔任南京市委書記、江蘇省委副書記、省長、省委書記，是第17屆中央候補委員、第18屆中央委員。

據指出，羅志軍深獲團中央老上司李源潮賞識，李源潮曾任江蘇省委書記、中央組織部部長、國家副主席。

江蘇是經濟強省，省委書記一般都高升國家領導人，但羅志軍卸任後只出任全國政協常委。（編輯：陳沛冰）1120403

#羅志軍
#張鴻星
#中共江蘇省委
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族