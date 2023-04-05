日本將出口管制半導體設備 中國稱會維護權益

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（中央社台北5日電）日本日前宣布將實施半導體出口管制，中國商務部4日表示這件事「本質上是在個別國家脅迫下對華實施的加害行為」，盼日方「糾正錯誤做法」，否則將採取果斷措施，維護自身權益。

中國商務部網站4日晚間以新聞發言人名義，就日本宣布擬實施半導體出口管制一事發布「答記者問」。

文中指出，日本政府3月31日宣布擬對23種半導體製造設備實施出口管制，並就有關措施徵求公眾意見；「有分析稱，該做法與美遏制中國晶片產業發展高度協同，指向性十分明顯」。

這名發言人表示，中方對此表示嚴重關切。中國已向世貿組織（WTO）提起訴訟。

他說，日方擬議的有關措施，「本質上是在個別國家脅迫下對華實施的加害行為」，不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓日本企業蒙受損失，損人害己，也損害全球供應鏈的穩定。

他說，中國是世界最大的半導體市場，也是日本半導體製造設備的最大出口目的地，兩國業界長期形成了產業鏈上下游緊密融合關係。

他說，當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。中方希望日方聽取理性聲音，從維護規則、自身及中日雙邊利益出發，及時糾正錯誤做法，推動中日兩國經貿關係健康發展，與各方一道共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

他表示，如果日方執意人為阻礙中日半導體產業合作，中方將採取果斷措施，堅決維護自身合法權益。

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路透社報導，日本經濟產業大臣西村康稔3月31日在新聞稿中表示，將對用來製造晶片的6類設備實施出口管制，包括用於清潔、沉積、微影和蝕刻等工序。新聞稿中並未指明管制是針對中國，只稱製造商將設備出口到任何地區，都有必要先申請許可。

日本經濟產業省表示：「我們正在履行作為一個科技國家該負的責任，即為國際的和平與穩定做出貢獻。」還說管制的目的是為了阻止先進科技用於軍事目的。相關出口限制將於7月生效。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120405