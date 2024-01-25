中國留學生威脅海外民主人士 美法官將宣布裁決

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（中央社台北25日電）美媒報導，中國留學生吳曉磊涉嫌騷擾海外民主活動人士，2022年12月被捕，波士頓聯邦地區法院2024年1月24日結束庭審，預計陪審團將在1月25日結束審議，法官將宣布裁決結果。

美國之音今天報導，來自中國的吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）因涉嫌威脅支持民主的活動人士受到兩項指控，分別是「網路跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」。

這兩項罪名均聚焦於2022年10月22日至24日之間，吳曉磊在一個300多人的微信群組中對張貼支持中國民主海報的一名活動人士說，要剁掉她的手。後續他公開了對方的聯絡方式，並表示已將其行為舉報給中國安全部門等。這名據稱被他威脅的活動人士在法庭及訴訟文件中被稱為「佐伊」（Zooey）。

吳曉磊於2022年12月首次被捕，他對兩項指控均表示不認罪。

檢方及辯方雙方在近日開庭時都對陪審團提出各自攻防重點。辯方表示陪審團應注意這不是對中國政治政策的審判，接受審判的是一個來美學習音樂的年輕學生，政見不同不應成為定罪原因。

檢方則強調「佐伊」不是審判的對象，即使被告吳曉磊沒有實際採取暴力行動，但其威脅他人的意圖足以成為被定罪的依據。

預計陪審團將於25日做出罪名是否成立的裁決。如果被判罪名成立，法官之後將做出量刑裁決。

這次審判正值美國和西方當局持續警告，中國政府越來越加緊施壓，以壓制海外批評者的聲音。人權組織也抱怨學術自由受威脅，以及中國學生在國際大學院校中受到監控。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130125