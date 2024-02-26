凌晨上海車站黑車猖獗 喊出5倍價還要等共乘

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（中央社台北26日電）凌晨的上海火車站外黑車猖獗，正常網路平台叫不到計程車，違規營運的自小客車不僅開出平常的5倍價，甚至還要與其他乘客共乘，等到坐滿才能走。

澎湃新聞26日報導，一位民眾18日凌晨抵達上海火車站，發現車站外停滿計程車與違規營運的自小客車，試著以網路平台叫車卻遲遲沒有司機願意接單。

民眾詢問車站外駐點的計程車，司機卻表示不跳表，以喊價計費。原本10公里路程只要約莫人民幣30元（下同，約新台幣131元），竟喊出2人人民幣160元，價格比平常高了5倍。

即使乘客願意搭乘，也不會馬上走，還要等其他人共乘，坐滿才開車。

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澎湃新聞記者凌晨2時實際走訪上海火車站也是類似情況，有10幾位民眾從網路叫車，等了10幾分鐘只有2人成功搭到車。車站外駐點的計程車和自小客車，都喊出比平時更高的價格，像似已溝通好，同一個地點司機報價都一樣。

上海火車站的工作人員即使接獲民眾投訴，也沒有驅離這些違規營運的車輛。更有民眾指出，有些違規營運的車為了讓民眾以為是合法計程車，宣稱可以開發票，開出的發票經查詢卻是假發票。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130226