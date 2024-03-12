中國春節票房與餐飲數據 分析揭真相不如表面好看

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（中央社記者張淑伶上海12日電）媒體報導，2024年中國春節檔電影票房創紀錄新高，不過研究者分析，若用相同的比較基準，今年春節檔票房其實只排第3。此外，春節餐飲消費大幅成長的背後，也有難持續的隱憂。

央視新聞報導，2024年春節檔（2月10日至17日）新片總票房突破人民幣80億元（新台幣352億元），超過了歷史最高的2021年春節檔票房78.43億元，刷新了中國影史春節檔票房的紀錄。

中國經濟學者陳沁11日在微信公眾號「城市數據團」發文，比對2018年到2024年春節期間逐日累計票房，並指出2024年春節檔是從大年初一到大年初八，一共8天。而之前所有年份的春節檔，都是從除夕算到大年初六，一共7天。

此外，近5年的除夕電影票房從未超過2000萬元，對整個春節檔票房幾乎沒有影響。因此，2024年的春節檔票房是在多算了初七和初八票房的基礎上取得第1。以完全相同的基準來看，2024年的春節檔票房排名第3。

如果排除票價因素只計算觀影人次，2024年的觀影人次更是遠遠落後於2021年和2018年，從大年初一到初七的觀影人次1.46億人，在最近7年中排名第3；若是將時間範圍擴大至大年初一至元宵節，則今年的春節觀影人次為2.07億人，排名第5。

在春節期間的餐飲消費方面，中國商務部重點監測餐飲企業銷售額較去年同期成長約17%。這篇文章以一家知名火鍋連鎖店全國1600餘家門市每天的排隊數據來看，2024年春節長假期間排隊總桌數要比2023年高出20.3%，與官方數據接近。

但分析指出，今年春節的餐飲消費成長，更主要出現在春節前一段時間，其對比時間段是2023年1月中旬，當時正是中國放開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制的時候，許多人還未完全從感染中康復。

如果把比較的時間拉長，從正月十一開始，排隊人數與去年相比便開始出現下降。

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這篇文章結合人口出行、城鄉流動的數據分析，得出的結論是：務工人員從大城市回鄉後，在春節期間為家鄉城市帶來了大量的消費成長。可惜這種成長在春節結束後並沒有持續。許多務工人員並沒有像以往一樣返回大城市，而整體餐飲消費的年增幅在元宵節後卻已快速縮小，接近消失。

從這些數據可以看出，春節的消費熱情可能只是一時的。文章說，人口向密度更低、集聚程度更低的地區轉移時，其消費傾向也必然降低。從根本來說，消費的成長離不開穩定的就業和收入增加。（編輯：唐佩君）1130312