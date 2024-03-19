中國一天內連續2起蓄意駕車撞人 至少3死10餘傷

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（中央社台北19日電）中國今天上午接連發生2起疑似蓄意駕車撞人事件，先後發生在遼寧省瀋陽市及浙江省台州市。截至發稿，已知至少造成3人死亡、10餘人受傷。在類似事件頻傳下，蓄意駕車撞人如今似已成為部分中國民眾發洩不滿的手段。

綜合央視新聞等中國媒體報導及網路訊息，今早7時左右，一輛黑色轎車行經瀋陽市鐵西區的凌空二街時，突然衝入對向人行道，當場造成1人死亡、4人受傷。而4名傷者雖然隨即被送往附近醫院救治，但其中2人經搶救過後仍告死亡，使死亡人數增加到3人。

至於逆向駕車衝撞行人的駕駛人，由於沒有更多訊息，目前情況不明。但根據民眾上傳網路的照片顯示，有現場民眾赫然發現，肇事車輛副駕駛座椅上放置著一具鋼製氣罐。這名駕駛人是否想藉此製造更大事故，尚無法得知。

繼瀋陽後，位在台州市城區內的台州職業技術學院校區內，今天上午11時20分左右發生車輛疑似蓄意衝撞行人的事件。根據網傳畫面及已知訊息，有近10名學生當場成排地被這輛車撞倒，造成不同程度傷勢，其中有傷者在救護人員呼叫下，完全沒有反應。

現場畫面顯示，衝撞事故現場一片混亂，多輛救護車及警車進入校園內，大批醫護人員聚集在現場展開急救，也有不少警察在現場維持秩序，並架起封鎖線禁止他人靠近。

根據報導，駕車衝撞行人的駕駛目前已被警方控制，上述受傷的學生已被送往醫院急救，台州市公安局正對全案展開調查。

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蓄意駕車衝撞行人的危險行為，近年來成為中國部分基層民眾發洩不滿的方式。但今天一天之內接連出現2起相同事件，仍引起不少民眾議論。不少人認為，這與近來中國經濟陷入疲弱，不少人失業後生計無著，進而衍生絕望及報復社會的情緒。也有網友表示，再怎麼陷入困境，也不應發洩在無辜民眾身上。

在此之前，山東省德州市3月1日才發生一名男子駕車，在德城區第三實驗小學安居苑校區門口附近蓄意衝撞行人，造成2人死亡、6人重傷的慘劇。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130319