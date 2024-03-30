應對中國反分裂法 學者建議反制作為遏止擴張

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）「反分裂國家法與兩岸關係」座談會於29日登場，調查局研究委員劉文斌建議，應搶先詮釋何謂反分裂法，再出反制法；民進黨立委沈伯洋認為可以朝立法方向努力，提供相關單位應對中共灰色地帶衝突時的法源依據。

亞洲政經與和平交流協會與海基會29日共同舉辦「反分裂國家法與兩岸關係」座談會，邀請專家學者就相關議題發表意見與看法。

據海基會發布的新聞稿，調查局研究委員劉文斌認為，近日中國大陸外交與軍事之間矛盾不斷，機關之間的不協調，顯示出中國大陸內政的權力鬥爭。因此，面對反分裂法與中國大陸的認知戰攻擊時，應化被動為主動，搶先詮釋何謂反分裂法，再針對防守的部分提出反制法，進一步地阻止中國大陸行為的擴張。

立委沈伯洋透過視訊發言指出，過去台灣常採取「避戰」的策略，但此種策略只會使中國大陸得寸進尺。以菲律賓為例，面對中國大陸的侵擾時，採取空拍、直播，甚至帶媒體與國際記者直擊中國大陸行為，有效的降低中國大陸的侵略。

他強調，台灣必須提出反制措施，應先定義中國大陸進兵的灰色地帶衝突與法律戰，以及管轄權的標準為何，「未來可以努力朝向立法工作，提供相關單位應對中共灰色地帶衝突時的法源依據」。

東海大學教授沈有忠說，反分裂國家法雖然早在2005年制定，但一直是用來進行認知作戰的工具，而且對象包括國際輿論。用「反分裂」意味著兩岸同屬單一主權，但這與兩岸互不隸屬的現實狀況不符合，台灣必須對此嚴正反駁。

成功大學教授王宏仁表示，台海目前的衝突，不再是台海之間，而是全球問題。因此，面對即將到來的反分裂法20週年，國際上應該透過國際研討會，分析反分裂法對國際的影響。然而在學術研討之前，需要釐清何謂認知戰與反分裂法。

中央警察大學教授王智盛指出，台灣目前應將重點放在如何有效預防，作出控管，避免中國大陸戰略的入侵。開南大學教授陳文甲認為，政府應正視對中共的情報工作，情報單位也應強化情報與反情報的能力，如何加強滲透與反滲透，政府與機構單位需要共同努力。

台灣香港協會理事長桑普透過香港經驗提醒，台灣應避免如同香港一般，陷入中國大陸的陷阱。

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海基會秘書長邱垂正提到，2005年中共制定反分裂國家法以來，對台灣進行了近20年法律戰，一直考驗台灣致力於維持和平現狀的應對能力，面對中共對台法律戰的步步進逼，台灣固然要積極因應，不過兩岸民間互動還是需要「善」的循環。

他表示，海基會去年進行了高達36萬件兩岸人民的相關業務，海基會將每一件案子都當成「善」的循環，希望可以累積成為和平種子，為兩岸開出和平花朵。（編輯：謝怡璇）1130330