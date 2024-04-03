官員配偶也要反腐 湖南要求妻子當家庭紀委書記

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（中央社台北3日電）中國反腐的對象不只官員，更擴及到配偶。湖南武岡舉辦廉政教育活動，要求市直機關、國企、大專院校「一把手」的配偶，近140人參加。除觀看專題影片、分享廉潔持家心得外，更被要求應扮演好「家庭紀委書記」。

據人民日報、湖南日報報導，這場名為「好家風．好傳承」的主題活動由湖南省紀委監委主辦，主要內容包含參觀反腐倡廉警示教育館、觀看警示教育專題片、分享廉潔持家心得。

報導提到，警示教育館內展示了近年查處的多起腐敗案例，有的大搞「裙帶腐敗」、「衙內腐敗」，鼓勵兒子與其他幹部子女相互請托辦事；有的大開「夫妻店」（夫妻共同貪腐），毀掉後半生。

還有的是帶領家族成員一切向「錢」看；有的則被親情「推著」走向沈淪，全家走向腐敗的深淵。上演了一齣齣從「全家福」到「全家腐」，最終到「全家覆」的悲劇。

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中共湖南省紀委書記、省監委主任王雙全為這些與會的官員配偶上課時，提醒他們要時刻留意自己和配偶的朋友圈、社交圈是否「乾淨清爽」，自覺「打掃灰塵」，當好「家庭紀委書記」，把優良家風培育起來、傳承下去。

報導提到，官員的配偶們在上課後紛紛表示「一人不廉，全家不圓」，將繼續盡心盡力當好「廉內助」與8小時外的「監督哨兵」，「常敲枕邊鐘，勁吹廉潔風，築牢清廉堡壘，為清廉武岡建設貢獻家庭力量」。（編輯：吳柏緯/廖文綺/邱國強）1130403